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Облучатель-рециркулятор POZIS ОРБ-1П

Облучатель-рециркулятор POZIS ОРБ-1П

Производительность
100 м³/ч
Срок службы ламп
9000 часов
Количество ламп
3 шт
Цена:
16 800

Кровать механическая 4-х секционная Армед SAE106-B

Кровать механическая 4-х секционная Армед SAE106-B

Кровать механическая 4-х секционная Армед RS106-B

Размер
1960х890
Количество секций
4
Привод
Механический
Цена:
49 900

Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 "POZIS"

Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 "POZIS"

Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 "POZIS"

Габариты
1660х860х730 мм
Общий объём
200 л
Масса
120 кг
Цена:
108 800

Кресло-коляска Армед H 007 18 дюймов

Кресло-коляска Армед H 007 18 дюймов

Кресло-коляска Армед H 007 18 дюймов

Габариты
1060х610х890 мм
Ширина сиденья
465 мм
Грузоподъемность
110 кг
Цена:
14 990
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Кресло-коляска Армед FS258LBJGP

Кресло-коляска Армед FS258LBJGP

Кресло-коляска Армед FS258LBJGP

Габариты
850х525х1100 мм
Ширина сиденья
330 мм
Грузоподъемность
50 кг
Цена:
26 900
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Ширма одно-трехсекционная ШП 1/3-ДЗМО

Ширма одно-трехсекционная ШП 1/3-ДЗМО

Ширма одно-трехсекционная ШП 1/3-ДЗМО

Габариты
665х506х1810 мм
Вес 1 шт.
3,2 кг
Количество секций
3
Цена:
2 950

Кушетка медицинская массажная КММ-01 МСК-212 с выемкой для лица

Кушетка медицинская массажная КММ-01 МСК-212 с выемкой для лица

Кушетка медицинская массажная КММ-01 МСК-212 с выемкой для лица

Габариты
1950x650x780 мм
Грузоподъемность
130 кг
Конструкция
Разборная
Цена:
16 070

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Поставщик медицинского оборудования и техники

Медицинское оборудование, мебель, современные высокотехнологичные приборы необходимы для оснащения государственных и частных клиник, стационарных медицинских учреждений, лечебно-профилактических организаций, лабораторий и других предприятий сферы здравоохранения. Мы предлагаем своим клиентам купить медицинскую технику, созданную ведущими российскими и зарубежными производителями.

В каталоге представлены новые модели высококачественного оборудования и изделий медицинского назначения. Ассортимент включает медицинские товары для работы узких специалистов, а также технические приспособления для проведения диагностики, лабораторных исследований, оперативного вмешательства. Кроме того, мы поставляем оборудование для профилактики распространения инфекций, медицинскую мебель, средства реабилитации, медицинское холодильное оборудование.

Компания «Медфрегат» сотрудничает только с надежными поставщиками, которые предоставляют сертификаты на свою продукцию. Одним из наших преимуществ являются доступные цены на медицинское оборудование. Для удобства клиентов все товары распределены по категориям, поэтому сделать заказ в нашем интернет-магазине очень легко. Каждый покупатель может получить профессиональную консультацию, которая поможет сделать правильный выбор.

Доставка и оплата по всей России

Поставщик медицинского оборудования Медфрегат предлагает доставку мебели и оборудования для поликлиник, лабораторий и больниц в любую точку России.
При наличии товара мы соберем заказ в течение 1-3 рабочих дней и отправим с ближайшего склада из г. Москва или г. Казань.
Бесплатно доставим до транспортной компании. Услуги доставки оплачивает покупатель. 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Заказ оплачивается безналичным способом по счету, который формируется автоматически при совершении заказа на нашем сайте.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Заказ оплачивается безналичным способом по квитанции, которая формируется автоматически при совершении заказа на нашем сайте.



О компании

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Юр. адрес: 420029 г. Казань ул.Сибирский Тракт, д.34, корп.03, офис 321 ИНН: 1659211541 ОГРН: 1201600076127
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