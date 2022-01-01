Поставщик медицинского оборудования и техники

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Облучатель-рециркулятор POZIS ОРБ-1П
Производительность
100 м³/ч
Срок службы ламп
9000 часов
Количество ламп
3 шт
Цена:
16 800
Кровать механическая 4-х секционная Армед SAE106-B
Размер
1960х890
Количество секций
4
Привод
Механический
Цена:
49 900
Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 "POZIS"
Габариты
1660х860х730 мм
Общий объём
200 л
Масса
120 кг
Цена:
108 800
Кресло-коляска Армед H 007 18 дюймов
Габариты
1060х610х890 мм
Ширина сиденья
465 мм
Грузоподъемность
110 кг
Цена:
14 990
Кресло-коляска Армед FS258LBJGP
Габариты
850х525х1100 мм
Ширина сиденья
330 мм
Грузоподъемность
50 кг
Цена:
26 900
Ширма одно-трехсекционная ШП 1/3-ДЗМО
Габариты
665х506х1810 мм
Вес 1 шт.
3,2 кг
Количество секций
3
Цена:
2 950
Кушетка медицинская массажная КММ-01 МСК-212 с выемкой для лица
Габариты
1950x650x780 мм
Грузоподъемность
130 кг
Конструкция
Разборная
Цена:
16 070
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Поставщик медицинского оборудования и техникиМедицинское оборудование, мебель, современные высокотехнологичные приборы необходимы для оснащения государственных и частных клиник, стационарных медицинских учреждений, лечебно-профилактических организаций, лабораторий и других предприятий сферы здравоохранения. Мы предлагаем своим клиентам купить медицинскую технику, созданную ведущими российскими и зарубежными производителями.
В каталоге представлены новые модели высококачественного оборудования и изделий медицинского назначения. Ассортимент включает медицинские товары для работы узких специалистов, а также технические приспособления для проведения диагностики, лабораторных исследований, оперативного вмешательства. Кроме того, мы поставляем оборудование для профилактики распространения инфекций, медицинскую мебель, средства реабилитации, медицинское холодильное оборудование.
Компания «Медфрегат» сотрудничает только с надежными поставщиками, которые предоставляют сертификаты на свою продукцию. Одним из наших преимуществ являются доступные цены на медицинское оборудование. Для удобства клиентов все товары распределены по категориям, поэтому сделать заказ в нашем интернет-магазине очень легко. Каждый покупатель может получить профессиональную консультацию, которая поможет сделать правильный выбор.
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При наличии товара мы соберем заказ в течение 1-3 рабочих дней и отправим с ближайшего склада из г. Москва или г. Казань.
Бесплатно доставим до транспортной компании. Услуги доставки оплачивает покупатель.
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Заказ оплачивается безналичным способом по счету, который формируется автоматически при совершении заказа на нашем сайте.
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