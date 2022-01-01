Поставщик медицинского оборудования и техники

Кушетка медицинская массажная КММ-01 МСК-212 с выемкой для лица

Оборудование для дерматологии и косметологии

Оборудование для анестезиологии и реанимации

Доставка и оплата по всей России

Поставщик медицинского оборудования Медфрегат предлагает доставку мебели и оборудования для поликлиник, лабораторий и больниц в любую точку России.

При наличии товара мы соберем заказ в течение 1-3 рабочих дней и отправим с ближайшего склада из г. Москва или г. Казань.

Бесплатно доставим до транспортной компании. Услуги доставки оплачивает покупатель.

